Жителям Ленобласти и Петербурга напомнили об опасности борщевика

Автор: Анастасия Щербакова
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Комздрав подготовил памятку, как избежать серьезных последствий контакта с опасным растением.

Специалисты Комитета по здравоохранению Петербурга напомнили гостям и жителям регионов об опасности борщевика.

В ведомстве отметили, что это растение представляет серьезную угрозу здоровью человека. Сок борщевика способен вызывать тяжелые ожоги самой последней стадии.

Борщевик особенно опасен в солнечные дни, поскольку ультрафиолетовые лучи активизируют действие его сока, что приводит к фотохимическому поражению кожи, — предупредили в Комздраве.

Если же контакта с растение избежать не удалось, важно соблюсти следующие меры:

— промыть пораженный участок кожи проточной воды и наложить ватно-марлевую повязку;
-48 часов избегать открытых лучей солнца;
— обратиться к врачу.

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24.06.2024 272
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