Жителям Ленобласти и Петербурга напомнили об опасности борщевика

Комздрав подготовил памятку, как избежать серьезных последствий контакта с опасным растением.

Специалисты Комитета по здравоохранению Петербурга напомнили гостям и жителям регионов об опасности борщевика.

В ведомстве отметили, что это растение представляет серьезную угрозу здоровью человека. Сок борщевика способен вызывать тяжелые ожоги самой последней стадии.

Борщевик особенно опасен в солнечные дни, поскольку ультрафиолетовые лучи активизируют действие его сока, что приводит к фотохимическому поражению кожи, — предупредили в Комздраве.

Если же контакта с растение избежать не удалось, важно соблюсти следующие меры:

— промыть пораженный участок кожи проточной воды и наложить ватно-марлевую повязку;

-48 часов избегать открытых лучей солнца;

— обратиться к врачу.