Жителям Ленобласти и Петербурга напомнили об опасности борщевика

Комздрав подготовил памятку, как избежать серьезных последствий контакта с опасным растением.
Специалисты Комитета по здравоохранению Петербурга напомнили гостям и жителям регионов об опасности борщевика.
В ведомстве отметили, что это растение представляет серьезную угрозу здоровью человека. Сок борщевика способен вызывать тяжелые ожоги самой последней стадии.
Борщевик особенно опасен в солнечные дни, поскольку ультрафиолетовые лучи активизируют действие его сока, что приводит к фотохимическому поражению кожи, — предупредили в Комздраве.
Если же контакта с растение избежать не удалось, важно соблюсти следующие меры:
— промыть пораженный участок кожи проточной воды и наложить ватно-марлевую повязку;
-48 часов избегать открытых лучей солнца;
— обратиться к врачу.
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24.06.2024 272