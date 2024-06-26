Эксперт раскрыл, изменятся ли отношения США и России после избрания Трампа

Академик РАН заявил, что в окружении кандидата на пост президента США есть люди с разумными взглядами.

Академик РАН Александр Дынкин считает, что для России кардинальных перемен в отношениях с США при президентстве Дональда Трампа ждать не стоит. Ключевую роль в этом плане играет «партийный консенсус», считающий нашу страну угрозой.

В США все-таки существует партийный консенсус в отношении того, что Россия является угрозой. Да и по опросам, 60% избирателей разделяют эту точку зрения, — цитирует эксперта «КП».

Впрочем, в окружении Трампа все же есть политики с разумными взглядами. Поэтому Дынкин полагает, что какие-то положительные изменения в отношениях между странами все же возможны.