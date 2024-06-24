В США выяснили уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей

Согласно опросам, кандидата на пост президента США поддерживают более 60% таких избирателей.
Выбирая между Дональдом Трампом и Джо Байденом, большинство независимых избирателей отдадут предпочтение первому кандидату на пост президента США.
Как выяснили аналитики в ходе опросов, за Трампа проголосовал 61% респондентов. Тем временем действующего президента США поддержали 39%.
Отметим, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами на пост главы Белого дома стали Джо Байден и Дональд Трамп.
Вам будет интересно
Известный американский политолог Риттер возмутился заявлением Трампа. Бывший американский разведчик и политолог Скотт Риттер предложил Дональду Трампу отказаться от будущих выборов...
30.05.2024 159