В США выяснили уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей

Согласно опросам, кандидата на пост президента США поддерживают более 60% таких избирателей.

Выбирая между Дональдом Трампом и Джо Байденом, большинство независимых избирателей отдадут предпочтение первому кандидату на пост президента США.

Как выяснили аналитики в ходе опросов, за Трампа проголосовал 61% респондентов. Тем временем действующего президента США поддержали 39%.

Отметим, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами на пост главы Белого дома стали Джо Байден и Дональд Трамп.