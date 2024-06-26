Александр Дрозденко прибыл в Беларусь с рабочим визитом

Автор: Анастасия Щербакова
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Встречали главу 47-го региона в национальных костюмах, с хлебом и солью.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прибыл в Витебскую область Республики Беларусь с рабочим визитом.

В планах главы 47-го региона — участие в в XI Форуме регионов Беларуси и России. Перед мероприятием Дрозденко провел встречу с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным, по итогам которой будет заключено соглашение о сотрудничестве.

 

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21.06.2024 148
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