Ученые ищут пару для самого одинокого растения. Оно застало еще динозавров

Ученые с помощью дронов и ИИ-моделей ищут в лесу в Южной Африке пару для единственного сохранившегося растения Encephalartos woodii.

Это растение с толстым стволом и большой кроной существовало еще во времена динозавров. Но сегодня оказалось на грани полного исчезновения.

Единственный сохранившийся в дикой природе экземпляр обнаружен в 1895 году в Южной Африке. Все это время ботаники брали стебли и побеги этого растения и выращивали их в ботанических садах.

Поскольку все существующие растения являются клонами экземпляра мужского пола, они не могут размножаться. Поэтому ученые решили отыскать ему пару. Это повысит шансы на спасение редкого вида и его возвращение в дикую природу.