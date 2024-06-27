Ученые ищут пару для самого одинокого растения. Оно застало еще динозавров

Ученые с помощью дронов и ИИ-моделей ищут в лесу в Южной Африке пару для единственного сохранившегося растения Encephalartos woodii.
Это растение с толстым стволом и большой кроной существовало еще во времена динозавров. Но сегодня оказалось на грани полного исчезновения.
Единственный сохранившийся в дикой природе экземпляр обнаружен в 1895 году в Южной Африке. Все это время ботаники брали стебли и побеги этого растения и выращивали их в ботанических садах.
Поскольку все существующие растения являются клонами экземпляра мужского пола, они не могут размножаться. Поэтому ученые решили отыскать ему пару. Это повысит шансы на спасение редкого вида и его возвращение в дикую природу.
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10.06.2024 1311