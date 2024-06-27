Добровольцы спасли женщину из болота в Гатчинском районе

Утром 27 июня завершены поиски женщины в лесу возле деревни Борисово в Гатчинском районе. На месте работала дежурная смена ПСО Тосно и добровольцы «Экстремума».
Волонтеры нашли 64-летнюю женщину около 07:00. В поисках участвовали две группы добровольного поисково-спасательного отряда, были задействованы сирены.
В лесу женщина оказалась днем. По телефону, который был заряжен чуть больше, чем наполовину, успела сообщить, что она зашла на болото в районе деревни Борисово.
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