Прокуратура требует с оператора связи вернуть 800 тысяч рублей пострадавшей от телефонных мошенников во Всеволожске

Прокуратура направила иск к оператору сотовой связи во Всеволожском районе. Из-за действий телефонных мошенников жительница Всеволожска потеряла 800 тысяч рублей.

Обращение в суд направлено после проверки исполнения законодательства о связи. Установлено, что сотовый оператор допустил пропуск в свою сеть вызовов из иностранного государства с подменными телефонными номерами, соответствующими российской системе.

После проверки прокуратура завела административные дела в отношении оператора о неисполнении обязанности по прекращению оказания услуг связи.