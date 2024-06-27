Прокуратура требует с оператора связи вернуть 800 тысяч рублей пострадавшей от телефонных мошенников во Всеволожске

Прокуратура направила иск к оператору сотовой связи во Всеволожском районе. Из-за действий телефонных мошенников жительница Всеволожска потеряла 800 тысяч рублей.
Обращение в суд направлено после проверки исполнения законодательства о связи. Установлено, что сотовый оператор допустил пропуск в свою сеть вызовов из иностранного государства с подменными телефонными номерами, соответствующими российской системе.
После проверки прокуратура завела административные дела в отношении оператора о неисполнении обязанности по прекращению оказания услуг связи.
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05.02.2021 4467