Стало известно, на сколько пополнится бюджет РФ после повышения пошлины за развод

Повышение пошлины до пяти тысяч рублей может произойти с 1 января следующего года.

В Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подсчитали, сколько принесет российскому бюджету повышение пошлины за развод.

В эфире радио «КП» депутат Татьяна Буцкая заявила, в 2022 году в России произошло 680 тысяч разводов. Если бы на тот момент пошлина составляла пять тысяч рублей, казне бы это принесло порядка 3,5 миллиарда рублей.

Если бы в 2022-м году пошлина за развод была бы пять тысяч рублей, то казне это бы принесло практически 3,5 миллиарда рублей, — рассказала Буцкая.

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