Минфин предложил увеличить госпошлину за развод с 650 до 5000 рублей

В Минфине предложили увеличить размер ряда госпошлин.

Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, пишет РБК. Ранее законопроект был принят в первом чтении Госдумой.

В частности, предлагается поднять пошлину за расторжение брака с 650 рублей до 5000 рублей. За государственную регистрацию перемены имени с выдачей соответствующего свидетельства — с 1600 до 5000 рублей. Также размер пошлин предлагается увеличить с 1300 рублей до 2000 рублей за выдачу аттестата, свидетельства или другого документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата из-за утери.

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Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.