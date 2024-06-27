Ленинградцам назвали 3 причины не купаться в карьерах

Автор: Анастасия Щербакова
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Купание в карьерах и в озере или реке — не одно и то же.

Жителей Ленинградской области предупредили об опасности купания в карьерах. Подобные водоемы только кажутся отличным местом для проведения отдыха.

Как подчеркивают эксперты, водоемы, где ранее производилась добыча песка, имеют слишком крутые склоны, которые осыпаются и могут утянуть отдыхающих на глубину.

Также для карьеров характерны так называемые оплывины — жидкая смесь под твердым слоем песка, которая может затянуть, словно болото.

Еще одна причина не купаться в карьерах — сильные перепады температура. Если у берега вода обычно теплая, то чуть дальше она уже становится холодной.

Стоит помнить, что нередко на глубине карьеров бьют и ледяные ключи, а также образовываются водовороты, которые могут буквально утянуть на дно.

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13.06.2024 578
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