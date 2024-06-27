Агроном рассказала, стоит ли удобрять клубнику дрожжами

По словам эксперта, такая подкормка не только бесполезна, но и может привести к негативным последствиям.

Агроном Светлана Михайлова рекомендует отказаться от удобрения клубники дрожжами. Хоть это и популярная в последнее время подкормка, однако ее польза не доказана.

На самом деле, ни один профессиональный плодовод не станет рекомендовать дрожжи – нет ни единого научного исследования, которое бы подтвердило их эффективность, — цитирует агронома «КП».

Более того, дрожжи могут негативно сказаться на развитии растения. Дело в том, что дрожжи поглощают из почвы много минеральных вещества, которые необходимы клубнике.