Биолог назвал простые способы борьбы с муравьями на участках

Все зависит от того, где именно располагается гнездо насекомых.

Биолог и энтомолог Роман Хряпин рассказал, какие эффективные методы помогут дачникам избавиться от муравьиных колоний на участках.

В интервью с «М24» эксперт отметил, что косвенный вред от муравьев может быть значительным — они защищают от хищников тлю, которая считается основным вредителем растений.

Чтобы уничтожить глубоко расположенное муравьиное гнездо, не загрязняя пестицидами почву, Хряпин рекомендует использовать специальные отравленные приманки, продающиеся в магазинах. Однако этот способ действует не сразу — колония погибает не менее чем через 28 дней.

Если муравейник находится на грядке, гнездо вредителей можно выкопать и вынести за пределы участка. Если колония расположена там, где нет растений, можно использовать кипяток.

Для борьбы с муравьями, разводящими тлю на деревьях и кустарниках, эксперт советует сделать «ловчий пояс» — обмотать ствол лентой и намазать ее долгосохнущим клеем.

Тем временем применение инсектицидов Хряпин рекомендует только в том случае, если муравейник находится не на грядке, а, например, между плитками или в фундаменте. Раствор нужно аккуратно заливать в щели и дыры, из которых выходят насекомые.