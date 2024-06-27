Игроков в Hamster Kombat предупредили о новых мошеннических схемах

На фоне ажиотажа вокруг мобильной игры активизировались аферисты.

Популярная Telegram-игра «Hamster Kombat» стала объектом внимания злоумышленников, которые придумали несколько схем для обмана ее пользователей.

Одна из распространенных мошеннических схем связана с накруткой рефералов (приглашенных участников) в игре. Для повышения своего уровня игрокам необходимо время от времени приглашать новых пользователей, что дает дополнительные бонусы. Но когда круг друзей, готовых присоединиться, исчерпывается, мошенники предлагают услугу по накрутке рефералов за 50 рублей за каждого. Сначала клиент делает пробную закупку, а затем соглашается на более крупную партию. После этого продавец исчезает, оставив игрока ни с чем.

Также злоумышленники могут красть Telegram-аккаунты пользователей «Hamster Kombat». Они подсовывают ссылки на поддельные боты, маскирующиеся под официальное приложение разработчика. При входе в такой бот мошенники получают доступ к личной информации жертвы: геолокации, данным Wi-Fi-точки, паролям и контактам. В перспективе это может привести к краже средств, привязанных к взломанному аккаунту.