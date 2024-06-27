В Германии прошли обыски у автодилеров по подозрению в поставках люксовых машин в Россию

Компании могли тайно отправить в РФ десятки автомобилей премиум-сегмента в обход ограничений.

В Германии несколько компаний, занимающихся продажей автомобилей, подозревают в поставках люксовых машин в Россию.

Как сообщает немецкая пресса со ссылкой на прокуратуру города Кайзерслаутерна, дилеры могли тайно продать клиентам из России десятки автомобилей премиум-сегмента, несмотря на действующие ограничения. В компаниях, попавших под подозрение, уже прошли обыски.