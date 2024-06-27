Гуляя по тропе «Курголовская» в Токсовском природном парке теперь можно слушать аудиогид

Ещё один бесплатный аудиогид по особо охраняемым природным территориям области стал доступен всем желающим.

Тропа – уникальный проект, который совмещает в себе экологическую и этнографическую составляющие. Прогулка по ней даёт возможность комфортно полюбоваться красотами природы Карельского перешейка, а также знакомит посетителей с историей и культурой карел, води, ижоры и вепсов, — отметили в областном правительстве.

Длина экомаршрута составляет 2,5 км. Неспешным шагом пройти её можно за полтора часа, сделав в общей сложности 10 остановок, каждая из которых посвящена отдельной теме. Ей же посвящен и аудиогид, который доступен на сайте Дирекции ООПТ и с QR-кодов на экомаршруте.

Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте. Также на сайте представлена подробная информация о каждой ООПТ, об экологических маршрутах, проходящих по этим территориям, уникальные фотографии, видео и публикации, посвященные природе Ленинградской области.

Напомним, что 1 мая посещение пяти ООПТ — «Колтушские высоты», «Выборгский», «Раковые озёра», «Кургальский», «Линдуловская роща» — стало платным. Оплатить можно онлайн или по QR-кодам с информационных щитов на экотропах. Билет в «Линдуловскую рощу» обойдется в 200 рублей, в остальные четыре ООПТ — 150 рублей. С 1 октября по 30 апреля сумма будет меньше – 140 и 100 рублей соответственно. Иностранным гражданам нужно заплатить за вход вдвое больше.