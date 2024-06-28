Легковой автомобиль разлетелся на куски в ДТП с грузовиком в Приозерском районе

Автор: Сергей Агутин
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Информация о ДТП на 103-м километре трассы А-121 «Сортавала» в Приозерском районе поступила в экстренные службы 27 июня около 14:30.

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Фото: паблик ВК «Приозерск и район»

Произошло попутное столкновение легкового и двух грузовых автомобилей.

По предварительным данным, при аварии один человек получил травмы. Его личность и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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