Легковой автомобиль разлетелся на куски в ДТП с грузовиком в Приозерском районе

Информация о ДТП на 103-м километре трассы А-121 «Сортавала» в Приозерском районе поступила в экстренные службы 27 июня около 14:30.

Произошло попутное столкновение легкового и двух грузовых автомобилей.

По предварительным данным, при аварии один человек получил травмы. Его личность и обстоятельства ДТП устанавливаются.