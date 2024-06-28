Школьница получила рваные раны после падения с качели в Кировском районе

В Кировском районе 14-летняя девочка упала с высоты из самодельной качели.

Как сообщили 28 июня в экстренных службах, 27 июня около 20:00 в садоводческом массиве «Станция Назия» пострадавшая упала с тарзанки. Очевидцы вызвали скорую помощь.

У школьницы диагностировали травму головы, сотрясение и множественные рваные раны на лице. Ее госпитализировали в травматологию Кировской больницы.