Школьница получила рваные раны после падения с качели в Кировском районе

В Кировском районе 14-летняя девочка упала с высоты из самодельной качели.
Как сообщили 28 июня в экстренных службах, 27 июня около 20:00 в садоводческом массиве «Станция Назия» пострадавшая упала с тарзанки. Очевидцы вызвали скорую помощь.
У школьницы диагностировали травму головы, сотрясение и множественные рваные раны на лице. Ее госпитализировали в травматологию Кировской больницы.
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05.06.2023 1411