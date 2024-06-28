Приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц изъятой техники

Автор: Гузель Галимова
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Судебные приставы передали Минобороны России более 190 тыс. единиц имущества, конфискованного у правонарушителей.

Министерству передали транспортные средства, лодки, компьютерную и строительную технику, а также древесину, табачную продукцию и другое. Это имущество было конфисковано по решениям судов за различные преступления, например, транспортные средства, использованные для совершения преступления, и за административные правонарушения — нарушение правил охоты, вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и другие. Об этом сообщил директор ФССП — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

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19.06.2024 176
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