Два человека серьезно пострадали в ДТП под Кингисеппом

Причиной аварии стал выезд автомобиля на встречную полосу.

Полиция выясняет обстоятельства серьёзной аварии на трассе «Нарва», случившейся в Кингисеппском районе Ленобласти 26 июня. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По имеющимся данным, авария произошла по вине 44-летнего водителя «Киа Церато», выехавшего на встречную полосу, по которой двигался «Ниссан Кашкай» и «Лада Ларгус». Последний автомобиль в результате столкновения вылетел в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Церато» был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, а водитель «Ниссан Кашакай» в состоянии средней степени тяжести, — передает Госавтоинспекция.