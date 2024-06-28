Два человека погибли в ДТП на «Нарве» — фото

Автор: Гузель Галимова
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Смертельная авария произошла на 50-м километре трассы А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Два человека погибли в ДТП на «Нарве» - фото трасса «Нарва», погибли люди, Ленобласть, ДТП
Два человека погибли в ДТП на «Нарве» - фото трасса «Нарва», погибли люди, Ленобласть, ДТП
Два человека погибли в ДТП на «Нарве» - фото трасса «Нарва», погибли люди, Ленобласть, ДТП
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», днем 27 июня легковой автомобиль влетел в опору освещения. По предварительной информации, погибли водитель и пассажир. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Два человека погибли в ДТП на «Нарве» - фото трасса «Нарва», погибли люди, Ленобласть, ДТП
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24.06.2024 129
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