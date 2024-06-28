Трамп назвал Байдена уголовником, которого ждет тюрьма

Кандидат на пост президента США раскритиковал действующего главу Белого дома в ходе теледебатов.

Дональд Трамп на теледебатах с Джо Байденом назвал его преступником, который должен сидеть в тюрьме. Также политик в ходе теледебатов припомнил действующему президенту США обвинения в уголовном преступлении, выдвинутые против его сына Хантера Байдена.

Его сын является осужденным уголовником очень высокого уровня и возможно станет осужденным еще не раз <…> Как только он покинет офис, Джо может стать осужденным уголовником за все те вещи, которые сделал, — заявил Трамп.