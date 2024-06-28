17-летний петербуржец, пропавший в Архангельской области во время шторма, погиб: юношу искали несколько дней

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Поисково-спасательный отряд Север

Сотрудники поисково-спасательного отряда «Север» обнаружили погибшим 17-летнего юношу из Петербурга, который пропал в Белом море после крушения лодки. Тело молодого человека было найдено спустя четыре дня поисков.

Как сообщили спасатели, тело Андрея Уляницкого было обнаружено в двух километрах от места его исчезновения, между Голой Кошкой и Безымянным островом в Архангельской области.

Молодой человек пропал после крушения лодки «Флагман-318» во время шторма. Его спутникам удалось спастись.

По факту гибели петербуржца возбуждено уголовное дело.

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