Житель Пикалево скончался в госпитале от тяжелых ранений в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
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Жители Бокситогорского района Ленобласти проводят в последний путь земляка Алексея Горецкого, погибшего в ходе спецоперации.

В январе 2024 года боец был ранен, после чего долго лежал в военном госпитале. Раны оказались несовместимы с жизнью. Он погиб 24 июня. Алексею было 37 лет.

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Фото: «Бокситогорский район #Мывместе», «Вконтакте»

Алексей Горецкий родился в поселке Хвойное Новгородской области. В 1989 году его семья переехала в Пикалево. После службы в армии, он работал на Пикалевском глиноземном заводе аппаратчиком-гидрометаллургом. В декабре 2023 года его призвали на военную службу по контракту.

Алексей Горецкий был женат, растил двух дочерей.

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