Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем молодежи

Автор: Гузель Галимова
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Александр Дрозденко поздравил всех молодых жителей Ленинградской области с праздником — Днем молодежи.

Губернатор подчеркнул, что гордится молодежью региона — теми, кто сегодня сражается, трудится, учится.

«Ленинградские волонтеры, стройотрядовцы, участники профессиональных конкурсов и олимпиад, блестящие студенты и курсанты, отважные воины — ленинградская молодежь сегодня везде, где востребованы трудолюбие, талант, ум, смелость», — говорится в поздравлении.

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В свою очередь, правительство Ленобласти помогает молодым найти свой путь, способствует тому, чтобы росли и раскрывались таланты.

«Желаю ленинградским парням и девчатам хорошего летнего настроения. Желаю встретить любимых — на всю жизнь, создать крепкие семьи, где будут дети и где будет радость! С праздником!» — заключил губернатор.
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