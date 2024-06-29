Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем молодежи

Александр Дрозденко поздравил всех молодых жителей Ленинградской области с праздником — Днем молодежи.

Губернатор подчеркнул, что гордится молодежью региона — теми, кто сегодня сражается, трудится, учится.

«Ленинградские волонтеры, стройотрядовцы, участники профессиональных конкурсов и олимпиад, блестящие студенты и курсанты, отважные воины — ленинградская молодежь сегодня везде, где востребованы трудолюбие, талант, ум, смелость», — говорится в поздравлении.

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В свою очередь, правительство Ленобласти помогает молодым найти свой путь, способствует тому, чтобы росли и раскрывались таланты.