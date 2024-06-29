Роспотребнадзор сократил список безопасных для купания водоемов в Ленобласти

В Ленинградской области осталось всего восемь водоемов, одобренных Роспотребнадзором для купания.

Проверку в этот раз не прошли озера Курголовское (Токсово), Светлое (Будогощь), Толони (Луга), Отрадное (Плодовое) и Раздолинское (Сосново). Теперь новый список безопасных водоемов выглядит так:

Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);

озеро Павловское (Бокситогорск); Волосовский район: река Луга (БольшойСабск);

река Луга (БольшойСабск); Всеволожский район: озеро Коркинское (Воейково);

озеро Коркинское (Воейково); Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);

река Шингарка (Низино); Лужский район: озеро Омчино (Луга);

озеро Омчино (Луга); Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон);

река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон); Тосненский район: карьер (Шапки), озеро Нестеровское (Шапки).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.