Роспотребнадзор сократил список безопасных для купания водоемов в Ленобласти

В Ленинградской области осталось всего восемь водоемов, одобренных Роспотребнадзором для купания.
Проверку в этот раз не прошли озера Курголовское (Токсово), Светлое (Будогощь), Толони (Луга), Отрадное (Плодовое) и Раздолинское (Сосново). Теперь новый список безопасных водоемов выглядит так:
- Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);
- Волосовский район: река Луга (БольшойСабск);
- Всеволожский район: озеро Коркинское (Воейково);
- Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);
- Лужский район: озеро Омчино (Луга);
- Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон);
- Тосненский район: карьер (Шапки), озеро Нестеровское (Шапки).
Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.
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13.06.2024 642