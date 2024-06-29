Роспотребнадзор сократил список безопасных для купания водоемов в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области осталось всего восемь водоемов, одобренных Роспотребнадзором для купания.

озеро
baltphoto.ru

Проверку в этот раз не прошли озера Курголовское (Токсово), Светлое (Будогощь), Толони (Луга), Отрадное (Плодовое) и Раздолинское (Сосново). Теперь новый список безопасных водоемов выглядит так:

  • Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);
  • Волосовский район: река Луга (БольшойСабск);
  • Всеволожский район: озеро Коркинское (Воейково);
  • Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);
  • Лужский район: озеро Омчино (Луга);
  • Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон);
  • Тосненский район: карьер (Шапки), озеро Нестеровское (Шапки).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.

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13.06.2024 642
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