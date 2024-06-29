Россиянам назвали эффективные репелленты от комаров и слепней

Репелленты — это химические соединения, которые предназначены для отпугивания насекомых и клещей. Используются, как правило, препаративные формы этих веществ в виде гелей, аэрозолей, мазей, спреев, дустов и других, рассказал «Газете.Ru» доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев.

Он объяснил, что в основе многих из них содержатся различные действующие вещества. Диэтилтолуамид (ДЭТА) — самое распространенное, он входящий в большую часть составов современных препаратов. Действует вещество на обонятельные рецепторы членистоногих, дезориентирует их в пространстве, искажает восприятие запахов. Комары, ощущая диэтилтолуамид в воздухе, стараются улететь туда, где его концентрация ниже.

Другое распространенное соединение — это химическое вещество IR3535 (этилбутилацетиламинопропионат), напоминающее по структуре аминокислоту β-аланин. Оно менее токсично и безопасно для людей, природы, млекопитающих. Разрешено также к применению у детей от 1 года.

Диметилфталат в составе репеллентов является еще одним веществом, которое используется в составе препаратов от насекомых и обладает нейро- и нефротоксическим действием. Также в репеллентных составах применяются гексамид, икаридин, другие химические вещества разной степени токсичности.

Вам будет интересно Биолог назвал простые способы борьбы с муравьями на участках Все зависит от того, где именно располагается гнездо насекомых. Биолог и энтомолог Роман Хряпин рассказал, какие эффективные методы помогут дачникам избавиться... 26.06.2024 905

Существуют репелленты, которые полностью или частично состоят из натуральных компонентов. Так как кровососы не переносят некоторые запахи, в состав препарата добавляют эфирные масла: герани, гвоздики, цитронеллы, эвкалипта, лаванды, ванили, базилика, розмарина.

Что касается уровня эффективности, то препараты на основе химических соединений более действенны. Репелленты естественного, природного происхождения имеют более короткую продолжительность действия. Помимо этого, эфирные масла обладают сильным запахом и могут стать аллергенами для людей с повышенной чувствительностью.