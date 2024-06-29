В Ленобласти клещевым боррелиозом заразились 11 человек, энцефалитом – пять

С начала сезона в Ленобласти зарегистрировано 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза и пять — клещевого вирусного энцефалита.

Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 3774 жителя Ленобласти, в том числе 731 ребенок.

Больше всего случаев было зарегистрировано в Тихвинском — 607, Гатчинском — 573, Тосненском — 289, Подпорожском — 280 Киришскогм — 279, Всеволожском — 278 Бокситогорском и Волховском районах — по 268. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 июня.