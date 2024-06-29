Петербуржец продал имущество в Финляндии, но не получил денег

Житель Выборгского района Ленинградской области не может получить 235 200 евро от продажи своего имущества в Суоми.

Еще в мае 69-летний петербуржец заключил договор с финской компанией о продаже недвижимости и техники в соседней стране, которые ему принадлежали. Однако вырученные от сделки средства ему так и не перечислены, а генеральный директор компании перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Сиб и ЛО.

Вам будет интересно В Киришах двое 18-летних парней жарили еду на Вечном огне Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух 18-летних жителей Киришей Ленобласти, которые пожарили еду на Вечном огне. Следствием установлено, что в... 26.06.2024 114

Полиция проводит проверку по факту заявления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.