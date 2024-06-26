В Киришах двое 18-летний парней жарили еду на Вечном огне

Автор: Гузель Галимова
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух 18-летних жителей Киришей Ленобласти, которые пожарили еду на Вечном огне.

Следствием установлено, что в ночь на 26 июня молодые люди утроили «пикник» в парке Победы в городе Кириши – они пожарили еду на Вечном огне и там же ее употребили.

Подозреваемые задержаны, их сейчас допрашивают. Подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма группой лиц». Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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06.05.2024 303
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