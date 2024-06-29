Россияне назвали доход, необходимый для нормальной жизни

Жителям России в среднем нужно 70 тыс. рублей на каждого члена семьи, чтобы жить нормально, показал опрос НИУ ВШЭ.

Как пишет РБК, с лета прошлого года эта сумма увеличилась на 11%, летом 2023 года эта сумма составляла 63,6 тыс. рублей.

Сильнее всего потребности в деньгах выросли у семей с низким потребительским статусом (+20%), граждан в возрасте 35-44 лет (+17%) и жителей средних и крупных городов (+16%), мужчин (+15%) и у людей с низким уровнем образования (+14%).