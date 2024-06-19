В Госдуме рассказали, какую зарплату нужно иметь, чтобы получать пенсию в размере 30 тысяч рублей

Такой уровень пенсии возможен при среднем заработке по стране.

Пенсия в размере 30 тысяч рублей в 2024 году возможна при условии, если зарплата россиянина в период трудоспособности равнялась средней величине заработка по стране. Сейчас он составляет 75 тысяч рублей. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч. В России сегодня средняя заработная плата составляет почти 75 тысяч рублей, — рассказала депутат.