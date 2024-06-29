Воробьев: на месте «Крокус Сити Холла» не будет концертного зала

Концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Концертного зала там больше не будет», — так глава региона ответил на вопрос о планах по реконструкции комплекса.

Ранее глава Подмосковья не исключил, что на месте «Крокуса» может быть построен памятный сквер.

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Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550.