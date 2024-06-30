Июль в Ленобласти начнется с ливней, града и ураганного ветра

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе.

В начале июля на территорию Ленинградской области придет атмосферный фронт, который обернется ухудшением погодных условий.

Как передает МЧС, на 1 и 2 числа месяца в Ленобласти прогнозируются ливни с грозой, град и усиление порывов ветра до 15-20 метров в секунду. Вместе с тем температура воздуха будет оставаться высокой — местами столбики термометров покажут в начале июля до +33 градусов.