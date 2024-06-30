Антироссийские санкции оказали обратный эффект, следует из расчетов федеральной таможни.

За два последних года Россия заработала на санкциях пять триллионов рублей. Стране удалось перенаправить товары, ранее поставлявшиеся в ныне недружественные страны, в другие государства.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, всего за два года страны Запада недополучили товаров на 256 миллиардов долларов или на 21 триллион рублей. Благодаря налаживанию торговых связей с другими государствами РФ удалось заработать дополнительно пять триллионов.