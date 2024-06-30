Опубликован график взрывных работ на карьерах Выборгского района на июль

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Администрация Каменногорского поселения Выборгского района Ленинградской области опубликовала график проведения взрывных работ на местных карьерах.

Так, в карьере «Озерный» взрывные работы будут проводиться 11, 19 и 26 июля с 12:00 до 17:00. При этом будет ограничено движение по дороге общего пользования «Остров-Лазурное» км 14+626.

Кроме того, АО «Каменногорское карьероуправление» запланировало работы и на других объектах:

— в карьерах строительного и облицовочного камня «Каменногорский» — 01, 03, 05, 09, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31 июля;

— в карьерах «Островский» и «Славянский» — 02, 04, 08, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26 и 30 июля (с 12:00 до 17:00);

— в карьере АО «ККНМ» — 02, 04, 08, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 30 июля (с 10:00 до 12:00).