Перед Крымским мостом образовалась пробка из тысячи машин — СМИ

Время ожидания для въезда на переправу составляло порядка трех часов.

30 июня, на подъездах к Крымскому мосту наблюдалось большое скопление автомобилей — более 1000. Время ожидания для проезда через переправу достигало порядка трех часов.

По данным СМИ, к 14:00 на въезде в Крым со стороны Тамани выстроилась очередь из 810 автомобилей. Время ожидания в этом направлении составляло около трех часов.

В обратном направлении, со стороны Керчи, в очереди находились 320 машин, ожидание занимало примерно час.

Через час ситуация на переправе немного улучшилась. К 15:00 со стороны Тамани в очереди было 576 транспортных средств, а со стороны Керчи — 267 машин.