Маленькая девочка пропала во время заплыва с отцом и братом на Финском заливе

Девочка пропала, когда мужчина спасал упавшего в воду сына.
Дети, пропавшие накануне, 29 июня, во время заплыва на лодке с отцом в Петербурге, найдены живыми.
13-летнего сына, который выпал из лодки, мужчина спас самостоятельно, вытащив его на берег. Однако лодка с дочерью уплыла в неизвестном направлении. Спустя четыре часа, в ходе поисковой операции, нашли сперва пустую лодку, а затем и ребенка. Девочка была найдена среди камышей.
Ребенка госпитализировали с переохлаждением. Ее состояние оценивается как тяжелое.
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