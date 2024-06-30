Маленькая девочка пропала во время заплыва с отцом и братом на Финском заливе

Автор: Анастасия Щербакова
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Девочка пропала, когда мужчина спасал упавшего в воду сына.

Дети, пропавшие накануне, 29 июня, во время заплыва на лодке с отцом в Петербурге, найдены живыми.

13-летнего сына, который выпал из лодки, мужчина спас самостоятельно, вытащив его на берег. Однако лодка с дочерью уплыла в неизвестном направлении. Спустя четыре часа, в ходе поисковой операции, нашли сперва пустую лодку, а затем и ребенка. Девочка была найдена среди камышей.

Ребенка госпитализировали с переохлаждением. Ее состояние оценивается как тяжелое.

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