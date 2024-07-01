Спасатели вывели из леса под Приозерском заблудившегося мужчину

Вечером 29 июня в экстренные службы поступило сообщение, что с озера Вуокса рядом с ж/д станцией Синево не вернулся мужчина.

На следующий день, 30 июня, спасатели ПСО города Приозерск совместно с добровольцами «Экстремума» обнаружили заблудившегося в лесу и эвакуировали. От помощи медиков он отказался, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.