Спасатели вывели из леса под Приозерском заблудившегося мужчину

Вечером 29 июня в экстренные службы поступило сообщение, что с озера Вуокса рядом с ж/д станцией Синево не вернулся мужчина.
На следующий день, 30 июня, спасатели ПСО города Приозерск совместно с добровольцами «Экстремума» обнаружили заблудившегося в лесу и эвакуировали. От помощи медиков он отказался, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
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