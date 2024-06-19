Как подготовиться к прогулке в лесу и что делать, если вы заблудились: советы от «Лиза Алерт»

Волонтеры подготовили памятку с простыми, но очень важными правилами.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» перечислили шесть главных правил безопасной прогулки в лесу. Следуйте этим рекомендациям, и риски заблудиться или оказаться в другой сложной ситуации будут сведены к минимуму

1. Надевайте яркую одежду или сигнальный жилет. Камуфляжная куртка сливается с лесным пейзажем, и найти потерявшегося человека в такой одежде будет крайне сложно, особенно если он лежит в траве.

2. Обязательно возьмите с собой заряженный телефон и пауэрбанк. Переведите гаджет в режим энергосбережения — эти несколько процентов могут помочь спасателям определить ваше местоположение.

3. Не забудьте взять с собой лекарства, если у вас есть хронические заболевания. Даже если вы планируете вернуться до следующего приема препарата, лучше их иметь при себе.

4. Возьмите воду и перекус, даже если идете ненадолго. Это поможет сохранить силы, если вы вдруг заблудитесь и придется долго дожидаться помощи.

5. Возьмите с собой компас. Даже если вы не умеете им пользоваться, специалисты по телефону помогут вам сориентироваться.

6. Обязательно проинформируйте близких о том, куда и когда вы ушли. Чем быстрее они поймут, что вы потерялись, тем раньше к вам придет помощь. Не ждите трех дней — звоните на горячую линию «ЛизаАлерт» или по номеру 112 сразу.