Эти декоративные растения захватывают участки как сорняки: топ-3 опасных цветка

Некоторые многолетники следует высаживать на даче с особой осторожностью.

Существует ряд декоративных растений, которые требует от дачников особого внимания. Если позволить им разрастись, избавиться от этих многолетников потом будет очень сложно.

Например, к таким растениям эксперты относят анютины глазки. Растение при недостаточной заботе уходит в ботву, теряет свой вид и стремительно захватывает всю клумбу.

Также неопытным дачникам следует отказаться от выращивания лилейника. Растение способно стремительно разрастаться, распространяясь на больших участках земли.

Третий цветок в подборке — разновидность ромашки нивяник. Опытные садоводы выращивают его в качестве декоративного растения, однако в неумелых руках многолетник может доставить много проблем. К слову, ботаники относят растение к сорнякам.