В Ленобласти помогут женщине получить путевку в санаторий после вмешательства Дрозденко

Жительница Кировска с ограниченными возможностями пожаловалась, что испытывает трудности с получением санаторно-курортного лечения. Глава 47-го региона поручил соцзащите помочь женщине.

С губернатором Ленобласти Александром Дрозденко в ходе «прямой линии» связалась женщина-инвалид из Кировска. Она пожаловалась, что должна ежегодно получать путевку в санаторий, однако это происходит только раз в три года. Глава 47-го региона пообещал, что специалисты комитета социальной защиты вмешаются в ситуацию и помогут женщине.

Как объяснил Дрозденко, курортно-санаторное лечение для инвалидов финансируется федеральным бюджетом. Губернатор пообещал, что после сбора всех необходимых документов и подтверждения права женщины на льготу, соцзащита обратится в федеральные органы и потребует выполнения ими обязательств перед инвалидом.