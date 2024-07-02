Иномарка врезалась в дерево в Лужском районе. В больнице пятеро

Автор: Сергей Агутин
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ДТП (2)
Фото: Baltphoto.ru

По предварительным данным, ДТП произошло 1 июля около 13:30 на первом километре дороги «Бор — Наволок — Югостицы» в Лужском районе. Mitsubishi Lancer под управлением 32-летней жительницы Луги съехала с проезжей части, врезалась в дерево и перевернулась.

Травмы получили водитель иномарки и четверо пассажиров: ребенок, двое 20-летних и 40-летняя женщины. С травмами средней тяжести все пострадавшие госпитализированы.

По данным дорожной полиции, ранее водитель за нарушение правил дорожного движения не привлекалась.

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