Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века.

Он стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных. Ранее это происходило на Евро-2016 и чемпионате мира-2018.

Криштиану Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024. При этом в серии пенальти португалец пошел бить первым и смог реализовать удар.