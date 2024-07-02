Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века.
Он стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных. Ранее это происходило на Евро-2016 и чемпионате мира-2018.
Криштиану Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024. При этом в серии пенальти португалец пошел бить первым и смог реализовать удар.
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06.05.2023 1819