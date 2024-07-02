Эксперты назвали 4 причины, почему не завязываются плоды огурцов

Агрономы рассказали, что нужно делать, чтобы получить хороший урожай овощей в конце сезона.

Если вы замечаете, что плоды огурцов завязываются с трудом, следует обратить внимание на эти четыре фактора.

Так, культуре крайне необходим солнечный свет. Если его недостаточно, плоды будут развиваться медленно и будут невкусными.

Важно и не переборщить с поливом. Норма — до 2,5 литров воды на квадратный метр почвы после сбора плодов. При этом увлажнять землю следует прохладной водой. Оптимальная температура должна составлять 23-25 градусов.

Также огурцам необходим определенный температурный режим. При зное выше 35 градусов плоды у растения завязывать не будут.

Еще один совет — не использовать большое количество удобрений. Перекормить огурцы очень просто, и плодоносить растение перестанет.