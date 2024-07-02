Характер важнее внешности: VK Знакомства выяснили предпочтения женщин при выборе мужчины

Сервис VK Знакомства провел опрос и выяснил, что для женщин важнее при выборе мужчины: внешность, доход или личностные качества. Результаты исследования показали, что для подавляющего большинства девушек на первом месте все же стоит характер потенциального партнера.

Согласно данным опроса, 95% девушек в возрасте 18-24 лет при выборе мужчины обращают внимание на его характер. Столько же респонденток этой возрастной группы считают важным желание проводить время вместе и самостоятельно планировать общий досуг. 93% девушек обращают внимание на одежду и ухоженность мужчины.

При этом внешность оказалась важна заметно меньшему числу опрошенных — только 71%. Схожие тенденции сохраняются и среди женщин других возрастных категорий.

Фото: пресс-служба ВКонтакте

Что касается материального положения, то престижная работа и амбиции партнера важны для 78% девушек 18-24 лет. Однако с возрастом эта характеристика становится менее значимой: в сегменте 25-34 лет ее отметили 72% респонденток, 35-45 лет — 65%, 46-60 лет — 60%. При этом сумма желаемого заработка мужчины растет — с 214 тысяч рублей у самых молодых до 299 тысяч у женщин старшей возрастной группы.

Интересно, что девушки 18-24 лет чаще хотели бы попробовать что-то необычное на свидании, например, новое хобби (34%). Романтические варианты, такие как театр или балет, предпочли бы 20% респонденток этой возрастной категории.

Фото: пресс-служба ВКонтакте