В Ленинградской области появится единый стандарт Добро.Центров

Пять млн рублей Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области выиграл в конкурсе Росмолодежи «Регион Добрых Дел» на эти цели.

Разработка единого стандарта включает в себя формирование «базы знаний» для организаторов добровольческой деятельности с презентациями по проведению мероприятий по развитию добровольчества; проведение недельного обучения для руководителей Добро.Центров; организацию рекламной кампании в СМИ области о возможностях реализации добровольческого потенциала.

Первый в Ленинградской области «Добро.Центр» открылся в декабре 2022 года в Волосовском районе. В настоящее время в регионе работают 14 Добро. Центров и один Ресурсный добровольческий центр. В марте 2024 года в Ленобласти состоялось торжественное открытие еще одного «Добро.Центра». Теперь за помощью к волонтерам смогут обратиться и жители Ломоносовского района.

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