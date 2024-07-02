Ленинградская область выиграла в конкурсе Росмолодежи более 50 миллионов рублей

Выигрыш на конкурсе «Регион для молодых» будет направлен на реализацию ряда проектов в 2025 году.

Конкурс «Регион для молодых» реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Программа «Регион для молодых» реализуется по поручению президента России.

В России 51 регион получил субсидии из федерального бюджета в рамках всероссийского конкурса в 2024 году. Количество заявок на финансирование выросло: в этом году их было 79, на 6 больше, чем в предыдущий раз.

Сумма выигранного Ленинградской областью гранта составила 50 016 900 рублей. На эти средства в регионе будут реализованы ряд проектов: создание испытательно-производственной лаборатории беспилотных аппаратов, «Кадровой школы» для профориентации молодежи, модульной программы «Медиа-акцент», а также обучение педагогов социальному проектированию.

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