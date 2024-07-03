В Киришском районе пройдет отлов бездомных животных

В среду, 3 июля, на территории всего Киришского районе Ленобласти будет идти отлов безнадзорных животных.
В пресс-службе администрации района сообщили, специалисты стерилизуют четвероногих, чипируют и вакцинируют. Четвероногих, которые не будут проявлять немотивированной агрессии, потом выпустят обратно.
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Подать заявку на отлов жители могут в комитете ЖКХ в доме №18 по улице Советская в Киришах или по номеру телефона: 609-35.