В Киришском районе пройдет отлов бездомных животных

В среду, 3 июля, на территории всего Киришского районе Ленобласти будет идти отлов безнадзорных животных.

В пресс-службе администрации района сообщили, специалисты стерилизуют четвероногих, чипируют и вакцинируют. Четвероногих, которые не будут проявлять немотивированной агрессии, потом выпустят обратно.

Вам будет интересно Стали известны суммы штрафов за нерегистрацию домашних животных в Ленобласти Депутаты ЗакСа Ленобласти 29 мая приняли законопроект о введение штрафов за нерегистрацию домашних животных. Обязательный учет питомцев в регионе утвердили... 30.05.2024 508

Подать заявку на отлов жители могут в комитете ЖКХ в доме №18 по улице Советская в Киришах или по номеру телефона: 609-35.