Стали известны суммы штрафов за нерегистрацию домашних животных в Ленобласти

Депутаты ЗакСа Ленобласти 29 мая приняли законопроект о введение штрафов за нерегистрацию домашних животных. Обязательный учет питомцев в регионе утвердили ранее.
Согласно поправке, за уклонение от регистрации домашних животных физические лица заплатят 1-2 тысячи рублей, предприниматели без оформленного юрлица — от 3 до 5 тысяч рублей, юрлица — от 7 до 10 тысяч.
Закон вступит в силу 1 января 2025 года.
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21.05.2024 506
Напомним, ранее в Ленобласти приняли законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев. Пока требование касается только собак.