ЕР привлечет к решению проблем на местах секретарей первичных отделений

Как сообщает сайт ER.ru, на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева «Единая Россия» создала совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.
Фото: пресс-служба ЕР
Председатель «Единой России» отметил, что этот совет станет площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству «Единой России».
Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что совет первичек будет проходить регулярную ротацию, чтобы привлечь к его работе как можно больше людей.
Руководитель Центрального исполкома партии также напомнил, что всего в «Единой России» 86 тысяч первичных отделений.
Первое заседание совета состоится 19 сентября.
По предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Предложение было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года. В течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе Высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система их мотивации и «кадрового роста».
Также ежегодно «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.
Комментарий руководителя Регионального исполнительного комитета Партии, депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Рытова:
«Единая Россия» как самая крупная политическая сила основывается на работе первичных отделений Партии. Ведь именно они влияют на формирование положительного образа Партии. Это те люди, кому доверяют, на кого надеются, к чьему мнению прислушиваются.
В Ленинградской области сформировано 918 первичных отделений, которые объединяют 13 566 членов партии и более 7 000 сторонников. Персональный состав Секретарей первичных отделений очень многообразный, среди них есть участники СВО, депутаты Законодательного собрания, учителя, врачи, — это прежде всего неравнодушные граждане нашей страны, нашего региона.
С начала СВО на базе первичных отделений партии организованы пункты сбора гуманитарной помощи, где каждый желающий может оказать посильную помощь как мобилизованным бойцам, так и эвакуированным жителям. На базе первичек проводятся мастер-классы по плетению маскировочных сетей. А вместе со школьниками партийцы пишут и отправляют письма поддержи в зону спецоперации.
Также я, как Секретарь первичного отделения партии, могу сказать, что в основе всех предвыборных программ «Единой России» лежат пожелания граждан. Секретари первичек получают наказы жителей, которые также ложатся в основу предвыборных программ Партии», — прокомментировал Дмитрий Рытов.