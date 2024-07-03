ЕР привлечет к решению проблем на местах секретарей первичных отделений

Как сообщает сайт ER.ru, на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева «Единая Россия» создала совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.

Фото: пресс-служба ЕР

«Текущий год объявлен Годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты, – это наша опора во всём. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях», – подчеркнул Дмитрий Медведев

Председатель «Единой России» отметил, что этот совет станет площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству «Единой России».

«Нужно без бюрократических проволочек донести эти предложения до коллег на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», – сказал Дмитрий Медведев

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что совет первичек будет проходить регулярную ротацию, чтобы привлечь к его работе как можно больше людей.

«В первом составе совета – 54 % мужчины, 46 % женщины, 30 % молодежь. Семь секретарей первичек — участники специальной военной операции», – рассказал Александр Сидякин

Руководитель Центрального исполкома партии также напомнил, что всего в «Единой России» 86 тысяч первичных отделений.

«С конца 2022 года ведем системную перезагрузку первичного звена. Проведен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений, которые проводятся теперь на системной основе. Реализован кадровый конкурс секретарей первичных отделений, сформирована так называемая «скамейка запасных». Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей Высшей партийной школы», – рассказал Александр Сидякин

Первое заседание совета состоится 19 сентября.

По предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Предложение было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года. В течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе Высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система их мотивации и «кадрового роста».

Также ежегодно «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.

Комментарий руководителя Регионального исполнительного комитета Партии, депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Рытова:

«Единая Россия» как самая крупная политическая сила основывается на работе первичных отделений Партии. Ведь именно они влияют на формирование положительного образа Партии. Это те люди, кому доверяют, на кого надеются, к чьему мнению прислушиваются.

В Ленинградской области сформировано 918 первичных отделений, которые объединяют 13 566 членов партии и более 7 000 сторонников. Персональный состав Секретарей первичных отделений очень многообразный, среди них есть участники СВО, депутаты Законодательного собрания, учителя, врачи, — это прежде всего неравнодушные граждане нашей страны, нашего региона.

С начала СВО на базе первичных отделений партии организованы пункты сбора гуманитарной помощи, где каждый желающий может оказать посильную помощь как мобилизованным бойцам, так и эвакуированным жителям. На базе первичек проводятся мастер-классы по плетению маскировочных сетей. А вместе со школьниками партийцы пишут и отправляют письма поддержи в зону спецоперации.

Также я, как Секретарь первичного отделения партии, могу сказать, что в основе всех предвыборных программ «Единой России» лежат пожелания граждан. Секретари первичек получают наказы жителей, которые также ложатся в основу предвыборных программ Партии», — прокомментировал Дмитрий Рытов.